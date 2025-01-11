"Манчестер Юнайтед" борется за грузинского нападающего

"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за грузинского нападающего "Наполи" Хвичу Кварацхелию, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, "Манчестер Юнайтед" готов предложить обменять Кварацхелию на форварда Маркуса Рашфорда. Интерес к грузинскому нападающему также проявляют "Ливерпуль" и "ПСЖ".

Контрактное соглашение грузинского нападающего с итальянским клубом рассчитано до лета 2027 года.

Ранее был назван самый дорогостоящий футболист мира на начало 2025 года.