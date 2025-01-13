Самый дорогостоящий грузинский игрок собирается надеть футболку ПСЖ
По сведениям L'Équipe, 13 января пройдут решающие переговоры между клубами по поводу перехода игрока сборной Грузии. В случае если стороны договорятся, то Хвича прибудет в Париж для прохождения медосмотра уже через несколько дней.
Стоимость игрока на трансферном рынке оценивают в 85 млн евро.
Фото: Instagram/kvara7
Ряд СМИ пишут, что Кварацхелия дал предварительное согласие на переход в ПСЖ. Его зарплата во французской команде должна быть увеличена в четыре-пять раз по сравнению с тем, что он получает в "Наполи".
В нынешнем сезоне Серии А Хвича провел 18 матчей во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал три голевые передачи.
Летом 2024 года сборная Грузии сенсационно впервые пробилась в 1/8 финала чемпионата Европы, обыграв на своем пути Португалию – 2:0. Один из победных голов тогда забил Кварацхелия.