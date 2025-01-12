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Спорт

"Ман Сити" забил восемь голов в матче Кубка Англии впервые с 1933 года

Футбол Разгром Кубок Англии, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 11:47 Фото: Instagram/mancity
В ночь на 12 января завершился матч 1/32 финала Кубка Англии по футболу, где "Манчестер Сити" дома разгромил клуб третьего дивизиона "Солфорд Сити" – 8:0. Это первая крупная победа "горожан" в данном турнире за последние 92 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Squawka, "Манчестер Сити" более крупного успеха в истории игр Кубка Англии добивался в 1993 году, когда переиграл команду "Гейтсхед" со счетом 9:0.

А в прошедшем поединке с "Солфорд Сити" за "небесно-голубых" отличились Жереми Доку (дубль), Дивин Мубама, Нико О'Райли, Джек Грилиш и Джеймс Макэйти (хет-трик).

В других встречах третьего раунда Кубка Англии "Ливерпуль" разгромил "Аккрингтон" (4:0), "Челси" разобрался с "Моркэмом" (5:0).

Действующим победителем Кубка Англии является "Манчестер Юнайтед", который год назад в финале обыграл "Сити" (2:1). 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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