"Ман Сити" забил восемь голов в матче Кубка Англии впервые с 1933 года

В ночь на 12 января завершился матч 1/32 финала Кубка Англии по футболу, где "Манчестер Сити" дома разгромил клуб третьего дивизиона "Солфорд Сити" – 8:0. Это первая крупная победа "горожан" в данном турнире за последние 92 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Squawka, "Манчестер Сити" более крупного успеха в истории игр Кубка Англии добивался в 1993 году, когда переиграл команду "Гейтсхед" со счетом 9:0.

А в прошедшем поединке с "Солфорд Сити" за "небесно-голубых" отличились Жереми Доку (дубль), Дивин Мубама, Нико О'Райли, Джек Грилиш и Джеймс Макэйти (хет-трик).

В других встречах третьего раунда Кубка Англии "Ливерпуль" разгромил "Аккрингтон" (4:0), "Челси" разобрался с "Моркэмом" (5:0).

Действующим победителем Кубка Англии является "Манчестер Юнайтед", который год назад в финале обыграл "Сити" (2:1).