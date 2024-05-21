"Ман Сити" проведет чемпионский парад после финала Кубка Англии

Футбольный клуб "Манчестер Сити" готовится отпраздновать свое четвертое подряд чемпионство в АПЛ 26 мая, несмотря на исход финального противостояния в Кубке Англии против "Манчестер Юнайтед", сообщает Zakon.kz.

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Чемпионский кортеж с открытым верхом проедет от Национального музея футбола и вдоль улицы Динсгейт. Все это мероприятие начнется в 22:30 по казахстанскому времени.



19 мая подопечные Хосепа Гвардиолы стали чемпионами Англии в четвертый раз подряд, что стало рекордом за всю историю Премьер-лиги. В этом сезоне "горожане" также претендуют еще на один трофей – Кубок Англии.

Чтобы победить в этом престижном турнире, команде Гвардиолы 25 мая надо обыграть на "Уэмбли" в решающем матче "Манчестер Юнайтед".

Да следующий день после кубкового противостояния "Манчестеров" пройдет чемпионский парад "Сити". 10-кратные чемпионы Англии проедут по городу на автобусе с открытым верхом.

В прошлом году "небесно-голубые" провели свой парад только после победы в Лиге чемпионов УЕФА. К сожалению, в этом сезоне клуб из Манчестера не смог добраться до финала самого престижного турнира Европы, проиграв в 1/4 финала мадридскому "Реалу".