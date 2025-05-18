"Кристал Пэлас" сенсационно победил "Ман Сити" и впервые завоевал Кубок Англии

В ночь на 18 мая футбольный клуб "Кристал Пэлас" заслужил первый трофей в своей истории – Кубок Англии, обыграв в решающем матче турнира "Манчестер Сити" со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

Финальная битва прошла на знаменитой английской арене "Уэмбли", где единственный и победный мяч на 16-й минуте забил полузащитник "Кристал Пэлас" – Эберечи Эзе.

У "горожан" был шанс сравнять счет, но их форвард Омар Мармуш не смог реализовать пенальти.

В итоге "орлы" выиграли первый свой трофей в истории на высшем уровне. Ранее клуб побеждал только в низших лигах английского чемпионата.

Если команда Оливера Гласнера завоевала исторический титул, то "Ман Сити" пока остается без единого трофея в сезоне. Они остались за бортом АПЛ, Кубка Англии, Кубка лиги и Лиги чемпионов.

А "Кристал Пэлас" благодаря дебютному призу впервые сыграет в еврокубках. Лондонский коллектив заработал путевку в Лигу Европы УЕФА и теперь сыграет в основном турнире.

17 мая сменился лидер турнирной таблицы КПЛ-2025, место "Кайрата" занял "Актобе", который на выезде победил "Окжетпес" – 3:1.