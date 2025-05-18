"Кристал Пэлас" сенсационно победил "Ман Сити" и впервые завоевал Кубок Англии
Финальная битва прошла на знаменитой английской арене "Уэмбли", где единственный и победный мяч на 16-й минуте забил полузащитник "Кристал Пэлас" – Эберечи Эзе.
У "горожан" был шанс сравнять счет, но их форвард Омар Мармуш не смог реализовать пенальти.
В итоге "орлы" выиграли первый свой трофей в истории на высшем уровне. Ранее клуб побеждал только в низших лигах английского чемпионата.
Если команда Оливера Гласнера завоевала исторический титул, то "Ман Сити" пока остается без единого трофея в сезоне. Они остались за бортом АПЛ, Кубка Англии, Кубка лиги и Лиги чемпионов.
А "Кристал Пэлас" благодаря дебютному призу впервые сыграет в еврокубках. Лондонский коллектив заработал путевку в Лигу Европы УЕФА и теперь сыграет в основном турнире.
17 мая сменился лидер турнирной таблицы КПЛ-2025, место "Кайрата" занял "Актобе", который на выезде победил "Окжетпес" – 3:1.