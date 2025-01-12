"Реал" – "Барселона": итоги культового противостояния

В ночь с 12 на 13 января в Джидде завершился финальный матч "Реал" – "Барселона" Суперкубка Испании, сообщает Zakon.kz.

Соперники встретились на стадионе "Король Абдалла Спортс Сити". Эта арена вмещает 62 345 зрителей.

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На пятой минуте нападающий "Реала" Килиан Мбаппе открыл счет, ему ассистировал форвард Винисиус Жуниор. Ответный мяч "Барселоны" на 22-й минуте забил вингер Ламин Ямаль, получив голевую передачу от Роберта Левандовского. На 36-й минуте Левандовски реализовал 11-метровый удар. Спустя три минуты Рафинья увеличил преимущество сине-гранатовых.

В итоге "Барселона" разгромила "Реал" и выиграла Суперкубок Испании по футболу со счетом 5:2.

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"Сине-гранатовые" в 15-й раз выиграли Суперкубок Испании и обновили собственный рекорд по числу соответствующих титулов. Первый трофей "Барсы" под руководством немца Ханс-Дитера Флика. У "Реала" в активе таких трофеев 13.

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В ночь на 12 января завершился матч 1/32 финала Кубка Англии по футболу, где "Манчестер Сити" дома разгромил клуб третьего дивизиона "Солфорд Сити" – 8:0. Это первая крупная победа "горожан" в данном турнире за последние 92 года/