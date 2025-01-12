"Манчестер Юнайтед" в меньшинстве нокаутировал "Арсенал" в матче Кубка Англии

Вечером 12 января лондонский "Арсенал" дома по пенальти проиграл "Манчестер Юнайтед" (3:5) в рамках игр третьего раунда Кубка Англии по футболу. При этом "канониры" имели преимущество в одного футболиста, сообщает Zakon.kz.

Без сомнения, это был один из лучших матчей "манкунианцев" в этом сезоне, они героически держали оборону почти весь второй тайм данного кубкового противостояния после удаления на 61-й минуте Диогу Далота. А затем не дали "пушкарям" поразить свои ворота еще в двух экстра-таймах.

Впрочем, эта встреча складывалась для гостей неплохо, после того как Бруну Фернандеш открыл счет на 52-й минуте. Но спустя мгновение "МЮ" остался в меньшинстве, судья показал красную карточку Далоту.

И вскоре "канониры" сравняли счет, отличился Габриэл Магальяэс.

В этот ответственный момент героем поединка стал турецкий голкипер "красных дьяволов" Алтай Байындыр, который отразил пенальти в исполнении Мартина Эдегора.

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью – 1:1.

А в серии послематчевых пенальти вратарь сборной Турции отразил удар игрока "Арсенала" Кая Хавертца, что позволило "Манчестер Юнайтед" добиться успеха со счетом 5:3 и пробиться в следующий раунд Кубка Англии.

Чуть ранее в четвертый раунд данного турнира вышел "Ман Сити", который забил восемь голов в ворота "Солфорд Сити".

