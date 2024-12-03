Соперником "Арсенала" на старте Кубка Англии стал "Манчестер Юнайтед"

Вечером 2 декабря состоялась жеребьевка Кубка Англии по футболу, по итогам которого самым интригующим матчем 1/32 финала турнира будет противостояние "Арсенала" и "МЮ", сообщает Zakon.kz.

Предстоящий поединок топовых английских команд будет интересен со многих сторон. Действующий обладатель трофея, "МЮ" будет играть с одним из лидеров таблицы АПЛ.

И новый наставник "манкунианцев" Рубен Аморим будет искать пути победы над "пушкарями". Тем более сейчас "красные дьяволы" набрали неплохой ход после увольнения голландца Эрика тен Хага, пробравшись в топ-10 лучших команд Англии.

По итогам жеребьевки стали известны и другие пары 1/32 финала Кубка Англии. Среди этих участников есть команды, которые хотят забрать титул у подопечных Аморима. Но для этого им нужно удачно пройти старт нынешнего турнира:

"Астон Вилла" – "Вест Хэм";

"Манчестер Сити" – "Солфорд Сити";

"Ливерпуль" – "Аккрингтон Стэнли";

"Челси" – "Моркэм".

Предварительные матчи турнира пройдут 11-12 января.

Действующим обладателем Кубка Англии является "Манчестер Юнайтед", который на пути к трофею обыграл "Сити" 25 мая 2024 года.