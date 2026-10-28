Клуб четвертого дивизиона нокаутировал легендарный "Арсенал" в Кубке Англии

Прошедшей ночью скромный футбольный коллектив "Флитвуд", выступающий в четвертом английском дивизионе, сотворил мега-сенсацию, обыграв знаменитый лондонский "Арсенал" в рамках 1/8 финала Кубка лиги – 1:1 (пенальти 5:3), сообщает Zakon.kz.

Кубковый поединок, который прошел на арене "Хайбери" во Флитвуде, заинтриговал с самого начала, когда в середине первого тайма 20-летний форвард хозяев поля Аарон Брэдли Лупало-Би открыл счет.

Гости сумели отыграться только после перерыва усилиями шведа Виктора Дьекереша. А вскоре "канониры" остались в меньшинстве, с поля был удален 16-летний Макс Доуман.

Так как основное время завершилось ничьей (1:1), судьба встречи решилась в серии пенальти и здесь "пушкарей" подвел бразилец Бруну Гимарайнш, который не реализовал свою попытку.

Тем самым "Флитвуд", клуб с бюджетом в 2,8 млн евро, оказался сильнее гранда мирового футбола, стоимость игроков которого составляет 1,4 млрд евро.

"Печальный день, не могу упрекнуть игроков и их отношение к делу. Не видел никого, кто не выполнял бы требования, предъявляемые на таком уровне. Много атаковали и владели мячом, за весь матч мы практически ничего не позволили им создать, сами же создали столько моментов, но не реализовали их. В итоге разница была минимальной, вот и все. В этом и заключается футбол, в этом также прелесть этого турнира, особенно в Англии". Главный тренер "Арсенала" Микель Артета

Будущий соперник "Флитвуда" по четвертьфиналу Кубка английской лиги определится чуть позже по итогам жеребьевки.

"Не могу в это поверить, это самый большой вечер в истории клуба с точки зрения приезда соперника такого уровня, и нам удалось победить чемпионов. Конечно, они забили, но такое случается, они невероятно хороши в футболе. Посмотрите на футболистов, которые у них есть, на то, какие свободные зоны они находят. Очень рад, что ребята сейчас испытывают такие эмоции и показали такую игру, чтобы весь город, клуб и все вокруг могли ими гордиться". Главный тренер "Флитвуда" Мэтт Лолор

Тем временем накануне СМИ распространили информацию, что Криштиану Роналду скоро возвращается в состав сборной Португалии после недавнего скандала.