Хоккеистки Казахстана проиграли матч Универсиады-2025 со счетом 0:10
Фото: icehockey.kz
В ночь на 13 января в Турине женская национальная команда стартовала в группе В с крупного поражения от японских соперниц, сообщает Zakon.kz.
За весь матч победительницы нанесли 68 бросков в створ ворот, тогда как казахстанки отметились только девятью.
Фото: Instagram/torino2025_fisugames
Теперь казахстанки замыкают таблицу, уступая американкам по дополнительным показателям. Японки идут в лидерах. За ними следуют хоккеистки из Чехии, с которыми казахстанские спортсменки встретятся во втором туре 14 января.
А вот мужской состав начал зимнюю Универсиаду-2025 с волевой победы.
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