Хоккеистки Казахстана проиграли матч Универсиады-2025 со счетом 0:10

В ночь на 13 января в Турине женская национальная команда стартовала в группе В с крупного поражения от японских соперниц, сообщает Zakon.kz.

За весь матч победительницы нанесли 68 бросков в створ ворот, тогда как казахстанки отметились только девятью.

Фото: Instagram/torino2025_fisugames

Теперь казахстанки замыкают таблицу, уступая американкам по дополнительным показателям. Японки идут в лидерах. За ними следуют хоккеистки из Чехии, с которыми казахстанские спортсменки встретятся во втором туре 14 января.

А вот мужской состав начал зимнюю Универсиаду-2025 с волевой победы.