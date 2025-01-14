Казахстанские хоккеистки снова проиграли на Универсиаде-2025
Фото: пресс-служба Универсиады-2025
Команда в рамках группы В проиграла в Турине соперницам из Чехии, сообщает Zakon.kz.
В ночь на 15 января матч завершился поражением казахстанок со счетом 1:11. Единственную шайбу отечественной сборной забросила Александра Шегай. Это произошло на 38-й минуте игры.
Теперь казахстанки без набранных очков замыкают таблицу и почти лишились математических шансов на плей-офф. Последний матч группового этапа команда проведет 16 января против сборной США.
"Опять разница в 10 шайб? Все понятно с уровнем наших хоккеисток", – разочарованно прокомментировали болельщики.
Такое настроение болельщиков можно понять. Ведь в ночь на 13 января команда стартовала с крупного поражения от японских соперниц. За весь матч победительницы нанесли 68 бросков в створ ворот, тогда как казахстанки отметились только девятью. Но даже при таком раскладе Казахстан вошел в список лидеров медального зачета Универсиады-2025.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript