#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
530.24
543.97
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
530.24
543.97
5.16
Спорт

Казахстанские хоккеистки снова проиграли на Универсиаде-2025

Хоккей, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 02:32 Фото: пресс-служба Универсиады-2025
Команда в рамках группы В проиграла в Турине соперницам из Чехии, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 15 января матч завершился поражением казахстанок со счетом 1:11. Единственную шайбу отечественной сборной забросила Александра Шегай. Это произошло на 38-й минуте игры.

Теперь казахстанки без набранных очков замыкают таблицу и почти лишились математических шансов на плей-офф. Последний матч группового этапа команда проведет 16 января против сборной США.

"Опять разница в 10 шайб? Все понятно с уровнем наших хоккеисток", – разочарованно прокомментировали болельщики.

Такое настроение болельщиков можно понять. Ведь в ночь на 13 января команда стартовала с крупного поражения от японских соперниц. За весь матч победительницы нанесли 68 бросков в створ ворот, тогда как казахстанки отметились только девятью. Но даже при таком раскладе Казахстан вошел в список лидеров медального зачета Универсиады-2025.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Хабиб Нурмагомедов против стюардессы: авиакомпания вернула деньги за билет
Спорт
03:43, 15 января 2025
Хабиб Нурмагомедов против стюардессы: авиакомпания вернула деньги за билет
Казахстан вошел в список лидеров медального зачета Универсиады-2025
Спорт
22:49, 14 января 2025
Казахстан вошел в список лидеров медального зачета Универсиады-2025
Анастасия Городко принесла Казахстану первое "золото" Универсиады-2025
Спорт
19:54, 14 января 2025
Анастасия Городко принесла Казахстану первое "золото" Универсиады-2025
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: