Байындыр раскрыл причину двух отраженных пенальти в матче против "Арсенала"

Турецкий голкипер клуба "Манчестер Юнайтед" Алтай Байындыр стал главным героем матча Кубка Англии, отразив два пенальти с "Арсеналом". 26-летний вратарь защитил свои ворота от ударов с 11-метровой точки Мартина Эдегора и Кая Хавертца, сообщает Zakon.kz.

Свой звездный матч Алтай Байындыр провел вечером 12 января, когда его команда прибыла с визитом к "Арсеналу" в рамках игр третьего раунда Кубка Англии.

Противоборство двух великих английских клубов закончилось викторией "манкунианцев" в серии послематчевых пенальти (5:3, основное время – 1:1).

Первой звездой матча несомненно стал турок Байындыр, который парировал удар Мартина Эдегора с пенальти в основное время. А впоследствии он отбил удар Кая Хавертца в серии 11-метровых ударов.

"Стараюсь помогать команде, тренируюсь каждый день. Я терпелив, просто хочу помочь этому великому клубу. Хочу сделать счастливым каждого, кто связан с "МЮ". Если ты не играешь, это не имеет значения. Ты должен быть готов каждую минуту и секунду. Наш наставник беседует с нами каждый день и хочет нам помочь. Уважаем его и он всегда старается сделать все возможное. У него очень хорошие отношения с игроками, доверяем ему, а он доверяет нам. Сражаемся вместе". Голкипер "МЮ" Алтай Байындыр

Нельзя не отметить, что "красные дьяволы" сражались против "канониров" вдесятером после удаления Диогу Далота. И это длилось почти весь второй тайм основного времени и два экстра-тайма.

"Лучше действовали во время стандартных положений, были агрессивнее, показали свой боевой дух, даже вдесятером. Удаление стало для нас тяжелым моментом. Я с первых минут чувствовал, что это наш день, была связь с фанатами. Жизнь полна удивительных вещей. Прошли дальше благодаря голу Джошуа. Иногда появляется чувство, что в итоге все будет хорошо. Мы заслужили пройти дальше, потому что выдержали как команда и проявили характер". Главный тренер "МЮ" Рубен Аморим

К этому моменту уже проведена жеребьевка четвертого раунда Кубка Англии, где команда Аморима встретится с "Лестером".

"Челси" сыграет с "Брайтоном", "Ливерпуль" с "Плимутом", а "Манчестер Сити" с "Лейтоном" или "Дерби".

Действующим победителем Кубка Англии является "Манчестер Юнайтед", который год назад в финале обыграл "Сити" (2:1).