#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
526.81
542.72
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
526.81
542.72
5.16
Спорт

"Интер" добился пятой победы подряд в итальянском первенстве

Футбол Пятая Победа, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 12:21 Фото: Instagram/inter
Действующий чемпион Италии по футболу, клуб "Интер" выиграл пятую игру кряду с общим счетом 15:1 во внутреннем чемпионате. При этом "нерадзурри" не уступают никому в Серии А, начиная с сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

12 января подопечные Симоне Индзаги в гостях переиграли "Венецию" – 1:0, в ходе матчей 20-го тура итальянского первенства в высшем дивизионе.

Этим успехом миланский коллектив довел свою беспроигрышную серию в Серии А до 14 встреч: 11 побед и три ничьих.

"Интернационале" приехал в Венецию, обыграв ранее во внутреннем чемпионате "Парму" (3:1), "Лацио" (6:0), "Комо" (2:0) и "Кальяри" (3:0).

Команда Индзаги в последний раз в чемпионате Италии проигрывала 22 сентября 2024 года "Милану" (1:2).

На поединок с "Венецией" футболисты "черно-синих" прибыли из Эр-Рияда (Саудовская Аравия), где снова проиграли "Милану", но уже в финальной битве за Суперкубок Италии (2:3).  

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Дубль Дембеле принес победу ПСЖ и лидерство в таблице Лиги 1
Спорт
13:15, Сегодня
Дубль Дембеле принес победу ПСЖ и лидерство в таблице Лиги 1
Байындыр раскрыл причину двух отраженных пенальти в матче против "Арсенала"
Спорт
11:32, Сегодня
Байындыр раскрыл причину двух отраженных пенальти в матче против "Арсенала"
Рафинья получил приз лучшего игрока финала Суперкубка Испании по футболу
Спорт
10:31, Сегодня
Рафинья получил приз лучшего игрока финала Суперкубка Испании по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: