"Интер" добился пятой победы подряд в итальянском первенстве

Действующий чемпион Италии по футболу, клуб "Интер" выиграл пятую игру кряду с общим счетом 15:1 во внутреннем чемпионате. При этом "нерадзурри" не уступают никому в Серии А, начиная с сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

12 января подопечные Симоне Индзаги в гостях переиграли "Венецию" – 1:0, в ходе матчей 20-го тура итальянского первенства в высшем дивизионе.

Этим успехом миланский коллектив довел свою беспроигрышную серию в Серии А до 14 встреч: 11 побед и три ничьих.

"Интернационале" приехал в Венецию, обыграв ранее во внутреннем чемпионате "Парму" (3:1), "Лацио" (6:0), "Комо" (2:0) и "Кальяри" (3:0).

Команда Индзаги в последний раз в чемпионате Италии проигрывала 22 сентября 2024 года "Милану" (1:2).



На поединок с "Венецией" футболисты "черно-синих" прибыли из Эр-Рияда (Саудовская Аравия), где снова проиграли "Милану", но уже в финальной битве за Суперкубок Италии (2:3).