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Спорт

"Интер" пробился в полуфинал Кубка Италии и ждет битвы с "Миланом"

Футбол Полуфинал Кубка Италии, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 12:09 Фото: Instagram/inter
Действующий чемпион Серии А "Интер" вышел в 1/2 финала Кубка Италии в пятый раз за последние шесть сезонов. Теперь "черно-синие" за выход в финал турнира сразятся с "россонери", сообщает Zakon.kz.

В ночь на 26 февраля команда Симоне Индзаги на "Сан Сиро" победила римский "Лацио" (2:0) в рамках четвертьфинала Кубка Италии.

Счет в этом матче был открыт на исходе первого тайма, когда отличился Марко Арнаутович. А после перерыва преимущество удвоил Хакан Чалханоглу, который удачно реализовал пенальти.

Здесь стоит заметить, что "нерадзурри" выходят в полуфинал Кубка Италии в пятый раз за шесть последних сезонов. За свою историю "Интернационале" 9 раз брал этот трофей.

Теперь в полуфинале нынешних состязаний "Интер" в апреле встретится со своими земляками из "Милана".

В последний раз оба коллектива выдали фантастический матч в решающем матче за Суперкубок Италии, где фееричный камбэк принес победу "красно-черным".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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