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Спорт

Эпатажный британский боксер Тайсон Фьюри заявил о завершении карьеры

Тайсон Фьюри завершил карьеру, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 20:41 Фото: Instagram/queensberrypromotions
Британский боксер Тайсон Фьюри поделился со своими поклонниками новостью о завершении карьеры через социальные сети, сообщает Zakon.kz.

Причины решения Фьюри не назвал.

"Спасибо, это было здорово. Спасибо всем, кто помогал на этом пути! С Новым годом", – подписал пост спортсмен.

Британец выступал на профессиональном ринге с 2008 года. В своих последних двух поединках Фьюри проиграл украинцу Александру Усику. Первый бой боксеров прошел 19 мая 2024 года и закончился победой украинца раздельным судейским решением. Во втором поединке, который прошел 22 декабря, Усик победил Фьюри в 12-раундовом поединке единогласным решением судей.

Всего в карьере Фьюри провел 37 боев. В них он одержал 34 победы (24 нокаутом) и потерпел два поражения, сведя еще один поединок к ничьей.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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