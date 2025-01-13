Бивол и Бетербиев провели первую дуэль взглядов перед реваншем

В Лондоне состоялась официальная пресс-конференция, посвященная предстоящему реваншу между абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым и экс-чемпионом мира в этом весе Дмитрием Биволом, сообщает Zakon.kz.

После беседы с журналистами Бивол и Бетербиев впервые провели дуэль взглядов перед ожидаемым реваншем, который состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

Их первый бой состоялся в октябре 2024 года, и тогда победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев, став обладателем сразу шести поясов (WBC, WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring).

Также российский боксер Дмитрий Бивол высказался о предстоящем реванше с Артуром Бетербиевым.

"Все хотели увидеть второй бой, и я хочу провести второй бой, и я хочу победить. Что касается поясов, их у меня нет, но я постараюсь победить. Мне нужно доказать, что я лучше, и для этого мне надо еще прибавить, мне нужно совершать больше действий, и мы уже немного изменились за время нашего тренировочного лагеря", – сказал Дмитрий Бивол на пресс-конференции в Лондоне.

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