9-летний россиянин установил новый рекорд в мире шахмат

Уроженец Калмыкии Роман Шогджиев стал самым юным шахматистом в истории, который в девять лет получил балл международного мастера, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Chess News, российский школьник стал самым юным шахматистом в истории, который получил звание международного мастера.

Помимо этого Шогджиев вошел в список трех шахматистов, кто преодолел рубеж "2300 очков" в рейтинге Эло до 10 лет.

Фото: Instagram/roman_uralan

Данное достижение юный шахматист установил на турнире RadnickiChess IM в Белграде (Сербия). Талантливый россиянин проиграл только победителю соревнований – 60-летнему Суату Аталику.

Тем самым, Шогджиев заслужил свой первый балл международного мастера в возрасте 9 лет, 10 месяцев и 7 дней. Роман улучшил рекорд аргентинца Фаустино Оро почти на один месяц.

Это вторая большая новость из сводок мировых шахмат. Первая была 10 дней назад, когда мы известили о женитьбе короля шахмат – норвежца Магнуса Карлсена.