Семилетний казахстанец Кайрат Абдул-Малик стал чемпионом мира по шахматам
По информации пресс-службы КФШ, в заключительном туре юный казахстанец одолел главного конкурента из Индии Ом Еш Готтумукалу, а досрочную победу обеспечил уже за тур до финиша мирового первенства.
Всего в Сербию прибыли 470 молодых шахматистов из 44 стран мира, среди которых и 40 посланцев нашей страны. Участники сыграли девять туров по швейцарской системе с классическим контролем "90+30".
28 марта определятся победители и в других категориях, где у Казахстана есть шансы на новые медали.
Фото: Instagram/kzchessfederation
Здесь стоит подчеркнуть, что еще в семи возрастных группах на "золото" ЧМ-2025 претендуют казахстанские юниоры.
Среди них высокие шансы имеют Нурислам Султанхан (U-9), Алиша Бисалиева (G-9), Алимжан Жауынбай и Рамазан Тулеген (U-11), Алдияр Жарас (U-13), Айлин Заркым и Малика Джаппарбекова (G-15),
Два года назад в греческом городе Родос на чемпионате мире по шахматам среди школьников представители Казахстана завоевали девять медалей, что позволило им занять первое общекомандное место.