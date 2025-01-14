#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
528.52
539.14
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
528.52
539.14
5.17
Спорт

Анастия Городко принесла Казахстану первое "золото" Универсиады-2025

Фристайл Универсиада Золото, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 19:54 Фото: Instagram/qaz_team_official
19-летняя казахстанская фристайлистка Анастасия Городко стала победительницей ХХХII зимней Универсиады в итальянском Турине. Ей не было равных в дисциплине могул, сообщает Zakon.kz.

Вечером 14 января трехкратная чемпионка мира среди юниоров впервые в своей карьере завоевала высшую медаль Универсиады-2025, опередив своих конкурентов с хорошим преимуществом.

В финальном протоколе соревнований Анастасия Городко набрала 79,79 балла, что обеспечило ей первое место данных состязаний. 

"Серебро" студенческих игр досталось японке Харуко Накао (76,29), а на третьем месте оказалась Ханна Виизе из Германии (75,04).    

К сожалению, другая наша фристайлистка Аяулым Амренова, успешно пройдя первый финал, во втором не смогла показать хорошее выступление. Но, несмотря на это, она завершила состязания в могуле на пятой позиции.

Необходимо отметить, что Городко и Амренова безоговорочно выиграли квалификационные соревнования в этой программе, заняв первое и второе места соответственно.    

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Лимит финансирования футбольных клубов изменят в Казахстане
Спорт
17:43, Сегодня
Лимит финансирования футбольных клубов изменят в Казахстане
Казахстанская юниорка выиграла квалификацию в могуле на Универсиаде-2025
Спорт
16:59, Сегодня
Казахстанская юниорка выиграла квалификацию в могуле на Универсиаде-2025
Казахстанцы были близки к первым медалям на зимней Универсиаде в Италии
Спорт
16:07, Сегодня
Казахстанцы были близки к первым медалям на зимней Универсиаде в Италии
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: