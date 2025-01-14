Анастия Городко принесла Казахстану первое "золото" Универсиады-2025

19-летняя казахстанская фристайлистка Анастасия Городко стала победительницей ХХХII зимней Универсиады в итальянском Турине. Ей не было равных в дисциплине могул, сообщает Zakon.kz.

Вечером 14 января трехкратная чемпионка мира среди юниоров впервые в своей карьере завоевала высшую медаль Универсиады-2025, опередив своих конкурентов с хорошим преимуществом.

В финальном протоколе соревнований Анастасия Городко набрала 79,79 балла, что обеспечило ей первое место данных состязаний.

"Серебро" студенческих игр досталось японке Харуко Накао (76,29), а на третьем месте оказалась Ханна Виизе из Германии (75,04).

К сожалению, другая наша фристайлистка Аяулым Амренова, успешно пройдя первый финал, во втором не смогла показать хорошее выступление. Но, несмотря на это, она завершила состязания в могуле на пятой позиции.

Необходимо отметить, что Городко и Амренова безоговорочно выиграли квалификационные соревнования в этой программе, заняв первое и второе места соответственно.