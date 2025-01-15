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Спорт

Стали известны дата и место проведения матча за Суперкубок Казахстана по футболу

Суперкубок Дата Место, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 11:22 Фото: Instagram/pflkaz
14 января состоялось заседания Совета ПФЛК, где были утверждены дата и место розыгрыша Суперкубка Казахстана 2025 года между футбольными клубами "Кайрат" и "Актобе", сообщает Zakon.kz.

Поединок между чемпионом и обладателем Кубка страны пройдет 22 февраля на "Астана Арена", передает пресс-служба QFL

Кроме того, КФФ совместно с QFL было предложено пересмотреть действующий лимит на иностранных футболистов и включение в заявку на каждую игру минимум двух игроков моложе 21 года.

В частности, предложено ограничение количества легионеров в заявке десятью игроками и возможность включения еще двух иностранных футболистов при условии выплаты по 40 миллионов тенге за каждого дополнительного игрока.

Футбол Глава QFL, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 11:22

Фото: qfl.kz

Также было объявлено об изменениях в составе Совета Лиги. В обновленный список вошли Ерлан Джамантаев (президент QFL), Михаил Гурман (председатель Совета директоров ФК "Астана"), Николай Панин (директор ФК "Кызылжар"), Асхат Сейсембек (президент ФК "Ордабасы"), Аскар Есимов (генеральный директор ФК "Кайрат"), Санат Шалекенов (председатель правления ФК "Актобе") и Сейтбек Сембаев (директор ФК Ertis).

Тем временем на днях известный казахстанский футболист Азат Нургалиев вошел в тренерский штаб клуба "Кызылжар" из Петропавловска.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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