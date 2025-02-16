Саммит БРИКС: известны дата и место проведения

15 февраля стали известны дата и место проведения саммита БРИКС в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Саммит БРИКС, в котором в 2025 году председательствует Бразилия, пройдет в Рио-де-Жанейро с 6 по 7 июля. Новость вышла на сайте президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы.

"Подтверждены дата и место проведения саммита БРИКС в 2025 году. Он пройдет в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля", – говорится в публикации.









Глава бразильского МИД Мауру Виейра раскрыл темы грядущего саммита. Так партнерам предстоит обсудить:

укрепление торгово-экономических связей;

разработку альтернативных платежных систем;

сокращение зависимости от доллара.

Бразилия стала председателем БРИКС с 1 января. В 2024 году объединение возглавляла Россия. Ключевым событием в период ее председательства стал саммит в Казани, который прошел 22-24 октября, где было принято решение создать категорию государств-партнеров.

Так первыми партнерами стали Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. Партнером БРИКС изначально была также названа Индонезия, однако 6 января бразильские власти объявили, что страна стала полноправным членом сообщества.

А 17 января МИД Бразилии объявил о присоединении Нигерии к БРИКС в качестве партнера.