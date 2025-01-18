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Спорт

Софья Самоделкина завоевала "бронзу" Универсиады-2025 в Турине

Фигурное катание Медаль Турция, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2025 00:30 Фото: telegram/samodelkina18
В ночь на 19 января в итальянском Турине завершились выступления фигуристок в женском одиночном катании ХХХII зимней Универсиады, где казахстанка Софья Самоделкина сумела завоевать медаль турнира, сообщает Zakon.kz.

После короткой программы 17-летняя казахстанская фигуристка находилась в списке фаворитов и занимала второе место, набрав 66,43 балла. Самоделкина уступала только японке Моне Чиба (72,00).

В ходе произвольной программы чемпионка Казахстана сумела накопить 124,53, а в сумме двух выступлений Софья у нее 190,96 баллов.

С этими цифрами Самоделкина впервые в своей карьере завоевала бронзовую медаль Универсиады-2025. А первые два места достались японкам, "золото" у Рион Симоёши (204,29), а "серебро" увезет Моне Чиба (203,85). 

К сожалению, в мужских соревнованиях наша надежда Михаил Шайдоров, как и два года назад в Лейк-Плэсиде (США), занял четвертое место. 

Для казахстанского женского фигурного катания это вторая награда в истории зимних студенческих игр. На Универсиаде-2019 в Красноярске (Россия) серебряную медаль завоевала Элизабет Турсынбаева.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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