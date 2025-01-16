Универсиада-2025: у Шайдорова пять конкурентов за призовые места

Вечером 16 января в программе ХХХII зимней Универсиады стартуют фигуристы, где казахстанские болельщики с нетерпением ожидают выхода на лед своего любимца Михаила Шайдорова, сообщает Zakon.kz.

Для 20-летнего алматинца это вторая Универсиада в его карьере. Два года назад в американском Лейк-Плэсиде Шайдоров занял четвертое место.

В этот раз наш фигурист числится в списке реальных претендентов на медали на итальянском льду. По мнению специалистов, конкуренцию казахстанцу окажут ряд топов мирового фигурного катания.

Фото: Instagram/mikhail_shaidorov

От Японии выступят серебряный призер ЧМ-2024 Юма Кагияма, бронзовый призер недавнего финала Гран-при Шун Сато и победитель Nebelhorn Trophy Сота Ямамото.

Южная Корея питает надежды на своего вице-чемпиона мира 2023 года Чжун Хван Чха. Хозяева Универсиады ждут медалей от серебряного призера Евро-2022 Даниэля Грассля, который ныне находится на второй строчке мирового рейтинга.

Все перечисленные спортсмены, кроме корейца Чха, занимают места в топ-10 международной классификации ISU. Эксперты отмечают, что соревнования в Турине – это своего рода разминка перед ЧМ-2025 среди мужчин, который пройдет в конце марта в Бостоне (США).

Михаил Шайдоров и его конкуренты покажут свою короткую программу поздно вечером 16 января.

А спустя сутки на ледовую арену Турина выйдет наша надежда в женском одиночном катании Софья Самоделкина.