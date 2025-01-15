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Спорт

Софья Самоделкина прибыла в Турин

Универсиада-2025, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 06:00 Фото: Instagram//team_samodelkina
Лидер женской сборной Казахстана по фигурному катанию, а также студентка Казахской академии спорта и туризма прибыла в итальянский Турин для участия в Универсиаде-2025, сообщает Zakon.kz.

Сначала профайл казахстанской фигуристки опубликовали на сайте Универсиады.

Универсиада-2025, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 06:00

Фото: wugtorino2025

А ночью 15 января спортсменка сообщила у себя в Instagram-сторис о прибытии в город Турин.

Универсиада-2025, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 06:00

Фото: Instagram/sofyasamodelkina

Соревнования по фигурному катанию среди девушек стартуют в пятницу 17 января. Начало выступления фигуристок в короткой программе в 14:30 по времени Турина.

По другим новостям Универсиады-2025: казахстанские хоккеистки снова проиграли в игре против соперниц из Чехии, а Анастасия Городко принесла стране первое "золото".

Фото Алия Абди
Алия Абди
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