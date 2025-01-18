Казахстан завоевал третью золотую медаль Универсиады-2025
В пресс-службе Национального олимпийского комитета РК отметили, что вторым на финише был швед Кнут Векстрем. Замкнул тройку лучших Богдан Борковский (Украина).
В активе сборной Казахстана теперь три "золота". Ранее дважды выиграла Универсиаду могулистка Анастасия Городко.
С победой студента университета "Мирас" Никиту Акимова поздравил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.
"На данный момент в активе сборной Казахстана три золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали. Поздравляем наших спортсменов с победами!" – отметил глава министерства.
16 января на ХХХII зимних студенческих Играх в Италии были разыграны медали в смешанной эстафете у биатлонистов, где казахстанские спортсмены только на последних метрах дистанции отдали призовое место. Честь Казахстана на этой гонке представляли Никита Акимов и Полина Егорова.
Также ранее на соревнованиях отметилась другая казахстанская спортсменка – Софья Самоделкина. Фигуристка заняла второе место в короткой программе.