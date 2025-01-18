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Спорт

Казахстан завоевал третью золотую медаль Универсиады-2025

Биатлонист , фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 16:19 Фото: Instagram/torino2025_fisugames
Казахстанский биатлонист Никита Акимов стал лучшим в мужском спринте на 10 километров на Универсиаде в Турине, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Национального олимпийского комитета РК отметили, что вторым на финише был швед Кнут Векстрем. Замкнул тройку лучших Богдан Борковский (Украина).

В активе сборной Казахстана теперь три "золота". Ранее дважды выиграла Универсиаду могулистка Анастасия Городко.

Фото: Министерство науки и высшего образования РК

С победой студента университета "Мирас" Никиту Акимова поздравил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

"На данный момент в активе сборной Казахстана три золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали. Поздравляем наших спортсменов с победами!" – отметил глава министерства.

16 января на ХХХII зимних студенческих Играх в Италии были разыграны медали в смешанной эстафете у биатлонистов, где казахстанские спортсмены только на последних метрах дистанции отдали призовое место. Честь Казахстана на этой гонке представляли Никита Акимов и Полина Егорова.

Также ранее на соревнованиях отметилась другая казахстанская спортсменка – Софья Самоделкина. Фигуристка заняла второе место в короткой программе.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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