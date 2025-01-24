Казахстан закрыл Универсиаду-2025 с активом в 14 медалей
На льду Турина сумела отличиться наша мужская сборная по шорт-треку, которая завоевала бронзовую медаль в эстафете на 5000 метров.
На пьедестал почета итальянских зимних Игр сумели подняться Дінмухамедалдияр Тажибай, Санжар Жанысов, Айбек Темирхан, Валерий Клименко и Алишер Абулкатимов.
Тем самым эта пятерка студентов добыла 14-ю медаль для Казахстана на XXXII Универсиаде.
Фото: Instagram/torino2025_fisugames
В итоге с 14-ю наградами казахстанская студенческая делегация заняла 12-е место в медальном зачете.
На аренах Турина мы завоевали три золотые, четыре серебряные и семь бронзовых медалей. Гимн Казахстана на Универсиаде-2025 звучал дважды в честь фристайлистки Анастасии Городко.
Плюс биатлонист Никита Акимов поднялся на высшую ступень пьедестала почета.
Лучше всех в Италии выступили французские студенты, которые увозят 40 медалей (18/8/14). Они в два раза превысили достижение корейцев – 20 призов (8/6/6), на третьей позиции представители Финляндии – 15 (8/3/4).