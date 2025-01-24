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Спорт

Казахстан закрыл Универсиаду-2025 с активом в 14 медалей

Шорт-трек Бронза Универсиада, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 10:04 Фото: Instagram/qaz_team_official
В ночь на 24 января в итальянском Турине прошла официальная церемония закрытия ХХХII зимней Универсиады. В последний день этих соревнований казахстанские спортсмены успели положить в свою копилку медаль с бронзовым отливом, сообщает Zakon.kz.

На льду Турина сумела отличиться наша мужская сборная по шорт-треку, которая завоевала бронзовую медаль в эстафете на 5000 метров.

На пьедестал почета итальянских зимних Игр сумели подняться Дінмухамедалдияр Тажибай, Санжар Жанысов, Айбек Темирхан, Валерий Клименко и Алишер Абулкатимов. 

Тем самым эта пятерка студентов добыла 14-ю медаль для Казахстана на XXXII Универсиаде.

Универсиада Шорт-трек Бронза, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 10:04

Фото: Instagram/torino2025_fisugames

В итоге с 14-ю наградами казахстанская студенческая делегация заняла 12-е место в медальном зачете.

На аренах Турина мы завоевали три золотые, четыре серебряные и семь бронзовых медалей. Гимн Казахстана на Универсиаде-2025 звучал дважды в честь фристайлистки Анастасии Городко.

Плюс биатлонист Никита Акимов поднялся на высшую ступень пьедестала почета. 

Лучше всех в Италии выступили французские студенты, которые увозят 40 медалей (18/8/14). Они в два раза превысили достижение корейцев – 20 призов (8/6/6), на третьей позиции представители Финляндии – 15 (8/3/4).

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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