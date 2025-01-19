Игроки "Барыса" приглашают фанатов на автограф-сессию 19 января

Сегодня хоккеисты столичного клуба приглашают фанатов на свою автограф-сессию, сообщает Zakon.kz.

Ее перед матчем с "Локомотивом" проведут Батырлан Муратов и Максим Мухаметов.

Всех желающих ждут в фойе третьего этажа, сектор А-11.

"Начало в 15:40. Автограф-сессия продлится до 16:45", – говорится в сообщении клуба.

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