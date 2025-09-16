#АЭС в Казахстане
Спорт

"Кайрат" – "Спортинг": футболисты Алматы приглашают фанатов на свой матч в Португалию

&quot;Кайрат&quot; - &quot;Спортинг&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 06:26 Фото: Instagram/f.c.kairat
Алматинский футбольный клуб "Кайрат" приглашает фанатов поддержать их во время игры с португальским "Спортингом", сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы клуба, алматинский "Кайрат" дебютирует в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА 18 сентября. Игра пройдет в Лиссабоне, где казахстанские футболисты встретятся с местным клубом "Спортинг".

Матч пройдет на стадионе "Жозе Алваладе". Для болельщиков "Кайрата" выделены гостевые секторы B11 и B13. Цена билетов стартует от 28 тыс. тенге.

"Поддержи "Кайрат" в Португалии!" – говорится в сообщении.

Посмотреть трансляцию по казахстанскому времени можно будет в ночь на 19 сентября. Начало в 00:00.

Фото: Telegram/FC Kairat Almaty

15 сентября астанинский "Барыс" разгромил московское "Динамо" в матче КХЛ.

Алия Абди
Алия Абди
