"Кайрат" – "Спортинг": футболисты Алматы приглашают фанатов на свой матч в Португалию

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" приглашает фанатов поддержать их во время игры с португальским "Спортингом", сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы клуба, алматинский "Кайрат" дебютирует в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА 18 сентября. Игра пройдет в Лиссабоне, где казахстанские футболисты встретятся с местным клубом "Спортинг".

Матч пройдет на стадионе "Жозе Алваладе". Для болельщиков "Кайрата" выделены гостевые секторы B11 и B13. Цена билетов стартует от 28 тыс. тенге.

"Поддержи "Кайрат" в Португалии!" – говорится в сообщении.

Посмотреть трансляцию по казахстанскому времени можно будет в ночь на 19 сентября. Начало в 00:00.

Фото: Telegram/FC Kairat Almaty

15 сентября астанинский "Барыс" разгромил московское "Динамо" в матче КХЛ.