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Спорт

Казахстан завоевал "серебро" юниорского Кубка мира по фехтованию

Фехтование Серебро Кубка Мира, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 10:33 Фото: Instagram/kazakhstan_fencing
Сборная Казахстана по фехтованию на шпаге дошла до финала юниорского этапа Кубка мира в Базеле (Швейцария), где мы в решающем поединке уступили спортсменам Египта, сообщает Zakon.kz.

В командных соревнованиях нашу стану представили Богдан Лукин, Кирилл Проходов, Нуржан Абжанов и Георгий Тинников, передает пресс-служба НОК. 

В полуфинале шпажисты оказались сильнее сильнее сборной Швеции. В матче за золотую медаль команде Казахстана противостоял Египет, который в итоге стал победителем Кубка мира.

Фехтование Золото Кубка мира, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 10:33

Фото: Instagram/kazakhstan_fencing

Также надо отметить, что в первые дни Нового 2025 года казахстанские фехтовальщики собрали полный комплект медалей на юниорских Кубках Мира.

Тон задала рапиристка София Актаева, которая завоевавала "золото" в Фуджейре (ОАЭ), Там же ее поддержали "бронзой" наша юниорская команда среди девушек.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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