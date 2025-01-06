Казахстан завоевал "серебро" юниорского Кубка мира по фехтованию

Сборная Казахстана по фехтованию на шпаге дошла до финала юниорского этапа Кубка мира в Базеле (Швейцария), где мы в решающем поединке уступили спортсменам Египта, сообщает Zakon.kz.

В командных соревнованиях нашу стану представили Богдан Лукин, Кирилл Проходов, Нуржан Абжанов и Георгий Тинников, передает пресс-служба НОК.

В полуфинале шпажисты оказались сильнее сильнее сборной Швеции. В матче за золотую медаль команде Казахстана противостоял Египет, который в итоге стал победителем Кубка мира.

Фото: Instagram/kazakhstan_fencing

Также надо отметить, что в первые дни Нового 2025 года казахстанские фехтовальщики собрали полный комплект медалей на юниорских Кубках Мира.

Тон задала рапиристка София Актаева, которая завоевавала "золото" в Фуджейре (ОАЭ), Там же ее поддержали "бронзой" наша юниорская команда среди девушек.