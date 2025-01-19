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Спорт

В России предложили понизить зарплату футболистам

В России предложили понизить зарплату футболистам, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 02:59 Фото: pixabay
Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев предложил понизить зарплату футболистам и платить им не более 10 тысяч долларов в месяц, сообщает Zakon.kz.

Пономарев предложил Российскому футбольному союзу установить отечественным игрокам оклад в размере не более 10 тысяч долларов в месяц.

"Миллион рублей, получается. Почему им этого мало будет? Получают сумасшедшие деньги уже в 18 лет и не знают, что с ними делать", – объяснил он свою позицию.

Экс-футболист вспомнил, что во время своей карьеры получал 300 рублей, а автомобиль "Волга" стоил 6000 рублей.

"Ничего, как-то жили, гуляли. На машину, конечно, копить было практически невозможно. А они сейчас любую машину сразу покупают. Ни черта больше нигде таких зарплат нет! Плевать, что они расстроятся, если снизить зарплаты", – отметил Пономарев.

Ранее о планах Софьи Самоделкиной рассказала ее тренер Эльмира Турганова.

Аксинья Титова
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