В России предложили понизить зарплату футболистам

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Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев предложил понизить зарплату футболистам и платить им не более 10 тысяч долларов в месяц, сообщает Zakon.kz.

Пономарев предложил Российскому футбольному союзу установить отечественным игрокам оклад в размере не более 10 тысяч долларов в месяц. "Миллион рублей, получается. Почему им этого мало будет? Получают сумасшедшие деньги уже в 18 лет и не знают, что с ними делать", – объяснил он свою позицию. Экс-футболист вспомнил, что во время своей карьеры получал 300 рублей, а автомобиль "Волга" стоил 6000 рублей. "Ничего, как-то жили, гуляли. На машину, конечно, копить было практически невозможно. А они сейчас любую машину сразу покупают. Ни черта больше нигде таких зарплат нет! Плевать, что они расстроятся, если снизить зарплаты", – отметил Пономарев. Ранее о планах Софьи Самоделкиной рассказала ее тренер Эльмира Турганова.

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