Скончался легендарный футболист сборной СССР и киевского "Динамо"

1 декабря 2025 года не стало кумира среди болельщиков постсоветского пространства. Умер экс-футболист "Динамо" (Киев) и сборной СССР Владимир Мунтян, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы "киевлян", Владимир Фёдорович скончался на 80-м году жизни после продолжительной болезни.

За свою большую карьеру Мунтян достиг больших успехов на европейской арене. В составе киевского "Динамо" становился семикратным чемпионом СССР, дважды брал Кубок страны, а также выиграл Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.

В составе сборной СССР он стал серебряным призером чемпионата Европы 1972 года.

Ровно неделю назад в Москве умер другой легендарный футболист – Никита Симонян.

А сегодня казахстанская футбольная общественность услышала новость об уходе из жизни известного специалиста алматинского клуба "Кайрат" – Кирилла Кекера.