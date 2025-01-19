О планах Софьи Самоделкиной рассказала ее тренер Эльмира Турганова

19 января президент Федерации фигурного катания города Астаны и по совместительству личный тренер Самоделкиной Эльмира Турганова рассказала Zakon.kz о планах фигуристки на ближайшее время.

В ночь на 19 января в итальянском Турине казахстанка Софья Самоделкина стала обладательницей бронзовой медали. Наряду с соперниками-студентами, там она представляла Казахскую академию спорта и туризма.

Эффектная церемония награждения вызвала гордость и восхищение у фанатов фигуристки. Ведь флаг Казахстана долгие годы не возвышался над ледовым дворцом международных соревнований.

Сегодня в 21:00 по казахстанскому времени Самоделкина выступит в Турине в рамках шоу показательных номеров.

Фото: wugtorino2025

А из основного – спортсменка заявлена для участия в Азиатских Играх 2025, которые пройдут с 7 по 14 февраля в китайском Харбине.

Фото: kfsu

А прежде фигуристку ожидает очередной сбор у наставника Рафаэля Арутюняна в Калифорнии. К нему Самоделкина отправится прямиком из Италии.

"Да, едем готовиться к Азиатским играм!" – подтвердила Zakon.kz хронологию событий Эльмира Турганова.

Сейчас на счету Казахстана три золотых медали Универсиады-2025.