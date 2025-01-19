О планах Софьи Самоделкиной рассказала ее тренер Эльмира Турганова
В ночь на 19 января в итальянском Турине казахстанка Софья Самоделкина стала обладательницей бронзовой медали. Наряду с соперниками-студентами, там она представляла Казахскую академию спорта и туризма.
Эффектная церемония награждения вызвала гордость и восхищение у фанатов фигуристки. Ведь флаг Казахстана долгие годы не возвышался над ледовым дворцом международных соревнований.
Сегодня в 21:00 по казахстанскому времени Самоделкина выступит в Турине в рамках шоу показательных номеров.
А из основного – спортсменка заявлена для участия в Азиатских Играх 2025, которые пройдут с 7 по 14 февраля в китайском Харбине.
А прежде фигуристку ожидает очередной сбор у наставника Рафаэля Арутюняна в Калифорнии. К нему Самоделкина отправится прямиком из Италии.
"Да, едем готовиться к Азиатским играм!" – подтвердила Zakon.kz хронологию событий Эльмира Турганова.
Сейчас на счету Казахстана три золотых медали Универсиады-2025.