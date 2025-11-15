#АЭС в Казахстане
Спорт

Какое место занимает Казахстан в медальном зачете Исламиады-2025

какое место занимает Казахстан в медальном зачете Исламиады-2025, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2025 01:57 Фото: olympic.kz
Сборная Казахстана опустилась с третьего места на четвертое в медальном зачете Игр исламской солидарности-2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Zakon.kz.

К этому моменту в копилке у Казахстана 37 медалей: 11 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

Абсолютным лидером турнира является сборная Турции, которая уже выиграла 107 медалей: 58 золотых, 29 серебряных и 20 бронзовых. На втором месте идет Узбекистан – у него 51 медаль: 15 золотых, 19 серебряных и 17 бронзовых. Из топ-3 Казахстан вытеснила сборная Ирана, у которой теперь стало 42 медали: 11 золотых, 12 серебряных и 19 бронзовых. Замыкает пятерку лучших команд турнира сборная Египта – у нее 30 медалей: 10 золотых, 7 серебряных и 13 бронзовых.

Ранее сообщалось, что представительница команды Казахстана по таеквондо Камила Аймукашева завоевала бронзовую медаль на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
