Казахстан уступил Словакии в матче Лиги наций УЕФА

Сборная Казахстана по футболу потерпела гостевое поражение от команды Словакии в рамках второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА в дивизионе С, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, прошедшая ночью 29 сентября 2026 года в Кошице встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Счет в матче открыли словаки: на 26-й минуте Лео Зауэр точным ударом вывел свою команду вперед. Однако ещё до перерыва, на 35-й минуте, нападающий сборной Казахстана Рамазан Каримов восстановил равновесие после передачи Жасулана Амира.

Исход противостояния решился на 82-й минуте, когда защитник Давид Ганцко ударом головой забил второй мяч в ворота Стаса Покатилова и установил окончательный результат.

В первом туре Лиги наций подопечные Джона ван ’т Схипа сыграли на выезде вничью со сборной Фарерских островов со счетом 1:1, а команда Словакии под руководством Владимира Вайсса дома уверенно переиграла Молдову со счетом 2:0.

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