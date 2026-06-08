17-летний казахстанский теннисист разгромил соперников из 25 стран

Карагандинский мастер малой ракетки Алан Курмангалиев успешно выступил на международном турнире WTT Youth Contender Helsingborg в Швеции, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Управления физической культуры и спорта Карагандинской области, он победил в престижном турнире с участием спортсменов из 25 стран, а также заработал 1000 очков в мировом рейтинге среди молодежи.

Алан Курмангалиев соревновался в возрастной категории U19. Карагандинец оказался сильнее соперников из таких стран, как Швеция, Венгрия, Индия, Польша, Дания. Из семи побед три были одержаны всухую.

Как стало известно, Алан Курмангалиев выступит на Азиатских играх, которые пройдут в сентябре в Японии. Спортсмен уже не рассматривается как кандидат и вошел в основной состав национальной команды.

Немного ранее 18-летний вингер "Астаны" Максат Абраев дал комментарий после своего дебютного матча за сборную Казахстана.

