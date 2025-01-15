Казахстанец пробился в основные соревнования на турнире по настольному теннису в Тунисе

Фото: olympic.kz

В Тунисе проходит международный турнир по настольному теннису WTT Youth Contender Tunis. В нем принимают участие спортсмены из 20 стран Азии, Африки, Европы, сообщает Zakon.kz.

В возрастной категории до 19 лет казахстанец Алан Курмангалиев в своей подгруппе победил Адема Халуфи (Тунис) 3:1, Хона Ю Тея (Малайзия) 3:1. Он вышел в основную сетку соревнований продолжает борьбу за медали. Ранее Анастасия Городко стала двукратной чемпионкой Универсиады-2025 в Турине.

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