Казахстанец пробился в основные соревнования на турнире по настольному теннису в Тунисе
Фото: olympic.kz
В Тунисе проходит международный турнир по настольному теннису WTT Youth Contender Tunis. В нем принимают участие спортсмены из 20 стран Азии, Африки, Европы, сообщает Zakon.kz.
В возрастной категории до 19 лет казахстанец Алан Курмангалиев в своей подгруппе победил Адема Халуфи (Тунис) 3:1, Хона Ю Тея (Малайзия) 3:1.
Он вышел в основную сетку соревнований продолжает борьбу за медали.
Ранее Анастасия Городко стала двукратной чемпионкой Универсиады-2025 в Турине.
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