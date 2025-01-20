Казахстанки завоевали "золото" Гран-при Франции по женской борьбе

Женская команда Казахстана по борьбе отметилась двумя золотыми медалями на Гран-при Франции в Ницце, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 января 2025 года рассказали в Национальном олимпийском комитете (НОК) РК.

"На первую ступень пьедестала поднялись Гульдана Бекеш и Эльмира Сыздыкова", – говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.

Бекеш выиграла соревнования в категории до 59 кг. Второй стала Джулия Новицка (Польша). Третье место осталось за Луной Ротенбергер (Германия).

Сыздыкова финишировала первой в весе до 76 кг. "Серебро" у Патрисии Кубер (Польша). Отметим, что в этом дивизионе за награды бились только две спортсменки.

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