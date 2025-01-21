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Спорт

Самый дорогостоящий футболист Узбекистана высказался о переходе в "Ман Сити"

Футбол Комент Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 16:25 Фото: Instagram/mancity
20 января 2025 года английский футбольный клуб "Манчестер Сити" официально объявил о переходе в его ряды 20-летнего защитника сборной Узбекистана и французского "Ланса" – Абдукодира Хусанова, сообщает Zakon.kz.

Французская команда за переход Хусанова в состав "горожан" заработала 50 млн евро с учетом бонусов. Сам же игрок после подписания контракта дал первый комментарий. 

"Очень рад присоединиться к "Ман Сити", где много лучших игроков мира, и мне не терпится познакомиться с ними и поиграть вместе. Хосеп Гвардиола – один из величайших тренеров всех времен, буду очень рад учиться у него и улучшать свою игру. Для меня и моей семьи это момент гордости, и я более чем готов к этому вызову". Игрок "Ман Сити" Абдукодир Хусанов

Защитник сборной Узбекистана дебютирует в команде Хосепа Гвардиолы во второй части сезона 2024/25, а его контракт с клубом действует до лета 2029 года.

Хусанов перешел в "Ланс" из белорусского клуба "Энергетик-БГУ" летом 2023 года и зарекомендовал себя как один из самых интересных молодых защитников в Лиге 1.

В свои 20 лет футболист уже провел 18 матчей за сборную Узбекистана и помог сделать ей уверенный старт в борьбе за право впервые попасть на ЧМ-2026.

Информация о переходе Хусанова в "Ман Сити" появилась на страницах СМИ в начале января.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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