Спорт

Главная звезда узбекского футбола может получить приз лучшего игрока сезона

Футбол Номинация Лучший Игрок, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 13:40 Фото: Instagram/abdukodir_khusanov_
22-летний защитник сборной Узбекистана и английского "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов номинирован на приз лучшего игрока сезона в своем клубе, сообщает Zakon.kz.

Самый дорогостоящий футболист Узбекистана является одним из трех кандидатов на эту премию вместе с полузащитником Жереми Доку и защитником Нико О'Райли.

Хусанов в этом сезоне два раза получил награду игрока месяца, это случилось в январе и марте. В текущем сезоне защитник сыграл 36 матчей за "горожан" в различных турнирах.

Что касается его конкурентов на эту награду, то бельгиец Доку становился лучшим игроком месяца в составе "Сити" в сентябре 2025 года.

А вот британец О’Райли, так же как узбекский коллега по амплуа, дважды получил приз – в феврале и апреле этого года.

Стоимость Абдукодира Хусанова на трансферном рынке ныне составляет 35 млн евро.

Вся вышеперечисленная тройка игроков "Ман Сити" на днях выиграла Кубок Англии.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
