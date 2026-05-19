Главная звезда узбекского футбола может получить приз лучшего игрока сезона
22-летний защитник сборной Узбекистана и английского "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов номинирован на приз лучшего игрока сезона в своем клубе, сообщает Zakon.kz.
Самый дорогостоящий футболист Узбекистана является одним из трех кандидатов на эту премию вместе с полузащитником Жереми Доку и защитником Нико О'Райли.
Хусанов в этом сезоне два раза получил награду игрока месяца, это случилось в январе и марте. В текущем сезоне защитник сыграл 36 матчей за "горожан" в различных турнирах.
Что касается его конкурентов на эту награду, то бельгиец Доку становился лучшим игроком месяца в составе "Сити" в сентябре 2025 года.
А вот британец О’Райли, так же как узбекский коллега по амплуа, дважды получил приз – в феврале и апреле этого года.
Стоимость Абдукодира Хусанова на трансферном рынке ныне составляет 35 млн евро.
Вся вышеперечисленная тройка игроков "Ман Сити" на днях выиграла Кубок Англии.
