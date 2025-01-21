#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
529.99
546.63
5.21
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
529.99
546.63
5.21
Спорт

Овечкин посетил Зал славы "Эдмонтона" и примерил амуницию Гретцки

Хоккей Посещение Зала Музея, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 14:47 Фото: Instagram/capitals
Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин побывал в Зале славы клуба "Эдмонтон Ойлерз", за который в свое время выступал легендарный Уэйн Гретцки. Форвард "Кэпиталз" примерил краги легендарного игрока, а также подержал его клюшку и свитер, сообщает Zakon.kz.

Этот визит оказался не случайным. Капитан столичной дружины посетил Зал славы "нефтяников" на арене Rogers Place после тренировочного процесса своей команды.

Утром 22 января "Кэпиталз" проведут гостевой матч регулярного чемпионата НХЛ против "Ойлерс".

Как уже известно, вся мировая хоккейная аудитория ждет того момента, когда Овечкин сможет перебить вечный рекорд Гретцки в 894 шайбы.

На данный момент в активе россиянина 874 гола после 1456 матчей в регулярном чемпионате и он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории Лиги.

Хоккей Герой НХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 14:47

Фото: Instagram/capitals

Стоит заметить, что у капитана "Вашингтона" есть все шансы догнать и улучшить показатель канадца уже в текущем чемпионате. Для этого Александру в оставшихся 36 играх сезона необходимо забить "20 и больше" голов.

19 января команда Овечкина обыграла "Питтсбург" и единолично возглавила таблицу НХЛ.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Вратарь сборной Казахстана продолжит карьеру в Азербайджане
Спорт
12:19, Сегодня
Вратарь сборной Казахстана продолжит карьеру в Азербайджане
Есть ли у лидеров сборной Казахстана по фигурному катанию шансы на медали Азиады-2025
Спорт
17:55, 20 января 2025
Есть ли у лидеров сборной Казахстана по фигурному катанию шансы на медали Азиады-2025
Казахстанки завоевали "золото" Гран-при Франции по женской борьбе
Спорт
16:49, 20 января 2025
Казахстанки завоевали "золото" Гран-при Франции по женской борьбе
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: