Овечкин посетил Зал славы "Эдмонтона" и примерил амуницию Гретцки

Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин побывал в Зале славы клуба "Эдмонтон Ойлерз", за который в свое время выступал легендарный Уэйн Гретцки. Форвард "Кэпиталз" примерил краги легендарного игрока, а также подержал его клюшку и свитер, сообщает Zakon.kz.

Этот визит оказался не случайным. Капитан столичной дружины посетил Зал славы "нефтяников" на арене Rogers Place после тренировочного процесса своей команды.

Утром 22 января "Кэпиталз" проведут гостевой матч регулярного чемпионата НХЛ против "Ойлерс".

Как уже известно, вся мировая хоккейная аудитория ждет того момента, когда Овечкин сможет перебить вечный рекорд Гретцки в 894 шайбы.

На данный момент в активе россиянина 874 гола после 1456 матчей в регулярном чемпионате и он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории Лиги.

Фото: Instagram/capitals

Стоит заметить, что у капитана "Вашингтона" есть все шансы догнать и улучшить показатель канадца уже в текущем чемпионате. Для этого Александру в оставшихся 36 играх сезона необходимо забить "20 и больше" голов.

19 января команда Овечкина обыграла "Питтсбург" и единолично возглавила таблицу НХЛ.