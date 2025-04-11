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Спорт

Овечкину подарили золотую клюшку за рекордный 895-й гол в НХЛ

Хоккей Золотая Клюшка, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 10:06 Фото: Instagram/capitals
Рано утром 11 апреля клуб "Вашингтон Кэпиталз" на родной арене провел торжественную церемонию в честь 895-й рекордной шайбы Александра Овечкина в НХЛ. Мероприятие прошло перед матчем с "Каролиной", где форварду вручили золотую клюшку, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба НХЛ, перед встречей с "Харрикейнс" Овечкин вышел на лед со своей семьей, где их ждали владелец "Вашингтона" Тед Леонсис, президент по хоккейным операциям Брайан Маклеллан и другие капитаны команды Джон Карлсон и Том Уилсон.

На чествовании россиянина наградили золотой клюшкой с гравировкой о рекорде, а два сына Овечкина получили золотые мини-клюшки.

Помимо этого, форварду подарили портрет, выполненный на шайбе большого размера.

После всех торжеств хоккеисты "Кэпиталз" во главе со своим капитаном вышли на лед, чтобы выяснить отношения с "Каролиной".

Хозяевам льда сопутствовал успех только в серии послематчевых буллитов, где они были сильнее "Каролины" – 5:4.

Что касается Александра Овечкина, то здесь он впервые за последние шесть игр не забил шайб. Но отметился результативной передачей.

Как уже известно, российский форвард "Кэпиталс" 6 апреля побил рекорд Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ в ворота "Айлендерс".

Спустя пару дней лидер "Вашингтона" был назван первой звездой прошедшей недели в НХЛ.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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