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Спорт

БК "Астана" возвращается в Единую лигу ВТБ с новым главным тренером

Баскетбол Новый Тренер, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 18:00 Фото: Instagram/astanabasket
Казахстанский баскетбольный клуб "Астана" после некоторого отсутствия скоро снова начнет свое выступление в Единой лиге ВТБ в сезоне 2026/27, сообщает Zakon.kz.

Возвращение "астанчан" ознаменовано приходом сербского специалиста Миодрага Райкович, который будет готовить команду к новому сезону.

55-летний наставник обладает богатым опытом тренерской работы. Начинал карьеру в Сербии, а затем трудился в Польше, Венгрии, Японии, Хорватии и Черногории. Также он известен своей деятельностью в Евролиге, Еврокубке, Единой лиге ВТБ и Адриатической лиге.

Больших результатов Райкович добился в Польше, где 12 лет назад помог "Турову" стать чемпионом страны, плюс дважды стал обладателем Суперкубка этой страны. Там же удалось примерить серебряные и бронзовые медали польского первенства. А по итогам сезона 2012/13 был признан лучшим тренером Польской баскетбольной лиги.

В разные годы Миодраг руководил такими клубами, как "Шлёнск", "Мега", "Ямагата Уайвернс", "Тояма Грусес", "Нисиномия Сторкс" и "Сплит".

Вдобавок Райкович стал золотым медалистом мирового чемпионата (U19) в составе тренерского штаба сборной Сербии.

Новый рулевой "Астаны" пришел на замену Рамунаса Цвирка, который скоропостижно скончался 17 апреля 2026 года.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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