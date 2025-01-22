Салах приблизился к топ-10 лучших бомбардиров Лиги чемпионов

В ночь на 22 января египетский вингер английского клуба "Ливерпуль" Мохамед Салах забил свой 47-й гол в Лиге чемпионов УЕФА и вышел на 12-е место списка ведущих бомбардиров турнира, сообщает Zakon.kz.

32-летний снайпер "красных" открыл счет в домашнем матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов против французского "Лилля". Сам же поединок завершился успехом хозяев поля – 2:1, передает пресс-служба УЕФА.

Этот гол позволил Салаху подняться на 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов, с активом в 47 мячей. Лидером в этом рейтинге является Криштиану Роналду – 140 голов.

Благодаря успеху над "Лиллем" "мерсисайдцы" одержали седьмую победу кряду и не потеряли ни одного очка на общем этапе текущего сезона Лиги чемпионов УЕФА.

7 - Liverpool boss Arne Slot is only the second manager in UEFA Champions League history to win each of his first seven games in charge of a club, after Hansi Flick with Bayern Munich (won first seven between 2019-2021). Dominant. pic.twitter.com/vCNCtYYnE3 — OptaJoe (@OptaJoe) January 21, 2025

Данным достижением наставник "Ливерпуля" Арне Слот повторил показатель своего коллеги Ханси-Дитера Флика в истории Лиги чемпионов.

Немецкий специалист, когда возглавлял "Баварию" в период с 2019-го по 2020 год, так же как и Слот одержал семь побед в этом турнире с новой командой.

Сам же Флик сейчас стоит во главе "Барселоны", которая в ночь на 22 января была сильнее португальской "Бенфики" – 5:4.