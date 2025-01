Салах приблизился к топ-10 лучших бомбардиров Лиги чемпионов

32-летний снайпер "красных" открыл счет в домашнем матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов против французского "Лилля". Сам же поединок завершился успехом хозяев поля – 2:1, передает пресс-служба УЕФА.

Этот гол позволил Салаху подняться на 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов, с активом в 47 мячей. Лидером в этом рейтинге является Криштиану Роналду – 140 голов.

Благодаря успеху над "Лиллем" "мерсисайдцы" одержали седьмую победу кряду и не потеряли ни одного очка на общем этапе текущего сезона Лиги чемпионов УЕФА.

7 - Liverpool boss Arne Slot is only the second manager in UEFA Champions League history to win each of his first seven games in charge of a club, after Hansi Flick with Bayern Munich (won first seven between 2019-2021). Dominant. pic.twitter.com/vCNCtYYnE3