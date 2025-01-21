Лига Чемпионов: итоги седьмого тура

Ночью 22 января завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

В одном из матчей встретились лиссабонская "Бенфика" и каталонская "Барселона". Игра проходила на стадионе "Да Луш" в Лиссабоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Данни Маккели. Матч закончился со счетом 5:4 в пользу гостей.

В начале матча счет открыл нападающий "Бенфики" Вангелис Павлидис.

Фото: Telegram-канал Футбол 24/7 | Лига Чемпионов fans

Что касается других команд, то "Атлетико" вырвал победу в матче с "Байером" играя большую часть матча в меньшинстве. Их встреча проходила на стадионе "Сивитас Метрополитано" в Мадриде. На 25-й минуте полузащитник мадридского "Атлетико" Пабло Барриос получил прямую красную карточку и оставил хозяев в меньшинстве.

На 45+1-й минуте защитник "Байера" Пьеро Инкапье открыл счет в матче. На 52-й минуте Хулиан Альварес сравнял счет. На 76-й минуте Инкапье получил вторую желтую карточку и покинул поле, уровняв составы команд. На 90-й минуте Альварес оформил дубль.

На данный момент "Атлетико" занимает третье место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 15 очков. "Байер" – шестой (13 очков).

Также на одном поле встретились "Ливерпуль" и "Лилль". Встреча проходила на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле (Англия). Счет в матче на 34-й минуте открыл нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах с передачи Кёртиса Джонса. На 67-й минуте Харви Эллиотт вывел "Ливерпуль" вперед.

На данный момент "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов, набрав 21 очко.

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