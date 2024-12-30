Самому знаменитому баскетболисту планеты исполнилось 40 лет

30 декабря свое 40-летие отмечает Леброн Джеймс, легкий форвард клуба НБА – "Лос-Анжделес Лейкерс". На протяжении последних лет он установил столько рекордов Лиги, что в ближайшее время вряд ли кому удастся обновить их, сообщает Zakon.kz.

Звездный нападающий "Лейкерс" с 2003 года защищал честь трех клубов НБА. Свою карьеру Джеймс начал в "Кливленде", затем четыре сезона отыграл за "Майами", а впоследствии вернулся в "Кавальерз". Ныне играет в составе "Лос-Анджелеса", начиная с 2018 года.

Леброн дебютировал в НБА, когда ему было 18 лет.

За последние годы лидер "Лейкерс" установил множество исторических рекордов НБА, что улучшить будет реально очень трудно.

20 декабря Леброн стал рекордсменом Лиги по проведенным минутам на площадке. Нынешним летом в Париже он вошел в историю Олимпийских игр, как первый атлет-миллиардер.

8 февраля 2023 года Джеймс был признан лучшим бомбардиром за всю историю НБА.