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Спорт

Казахстанские шорт-трекисты стали бронзовыми призерами на Универсиаде-2025

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 02:33 Фото: Instagram/salauatty_kazakhstan
В предпоследний день соревнований национальная команда стала бронзовым призером в смешанной эстафете на дистанции две тыс. метров, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцы показали время две мин. и 44.815 сек. Сборную Казахстана представляли:

  • Алина Ажгалиева;
  • Малика Ермек;
  • Яна Хан;
  • Валерий Клименко;
  • Динмухамедалдияр Тажибай.

Чемпионами смешанной эстафеты стали спортсмены Южной Кореи, а серебряную медаль соревнований завоевали соперники из Китая.

Также стало известно, что на предстоящей Азиаде спортсмены команды Казахстана по фигурному катанию выступят в трех дисциплинах.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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