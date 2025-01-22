Казахстанские шорт-трекисты стали бронзовыми призерами на Универсиаде-2025
Фото: Instagram/salauatty_kazakhstan
В предпоследний день соревнований национальная команда стала бронзовым призером в смешанной эстафете на дистанции две тыс. метров, сообщает Zakon.kz.
Казахстанцы показали время две мин. и 44.815 сек. Сборную Казахстана представляли:
- Алина Ажгалиева;
- Малика Ермек;
- Яна Хан;
- Валерий Клименко;
- Динмухамедалдияр Тажибай.
Чемпионами смешанной эстафеты стали спортсмены Южной Кореи, а серебряную медаль соревнований завоевали соперники из Китая.
Также стало известно, что на предстоящей Азиаде спортсмены команды Казахстана по фигурному катанию выступят в трех дисциплинах.
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