Казахстанские шорт-трекисты стали бронзовыми призерами на Универсиаде-2025

Фото: Instagram/salauatty_kazakhstan

В предпоследний день соревнований национальная команда стала бронзовым призером в смешанной эстафете на дистанции две тыс. метров, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцы показали время две мин. и 44.815 сек. Сборную Казахстана представляли: Алина Ажгалиева;

Малика Ермек;

Яна Хан;

Валерий Клименко;

Динмухамедалдияр Тажибай. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Official page (@qazsport_official) Чемпионами смешанной эстафеты стали спортсмены Южной Кореи, а серебряную медаль соревнований завоевали соперники из Китая. Также стало известно, что на предстоящей Азиаде спортсмены команды Казахстана по фигурному катанию выступят в трех дисциплинах.

Поделиться новостью