Казахстанские лыжники стали бронзовыми призерами Азиатских игр-2025

12 февраля мужская сборная Казахстана по лыжным гонкам завоевала бронзовую медаль в эстафете 4×5 км на IX зимних Азиатских играх в Харбине, сообщает Zakon.kz.

На старт данных соревнований в составе казахстанской четверки вышли Константин Борцов, Наиль Башмаков, Олжас Климин и Владислав Ковалев.

Проведя первый этап наравне с конкурентами, далее наши лыжники начали уступать. Во второй смене Олжас Климин догнал японца и дал возможность Владиславу Ковалеву на заключительной стадии побороться за высшие медали Азиады-2025.

Однако на последних километрах нашему лыжнику не хватило сил и он завоевал "бронзу" харбинских состязаний.

А "золото" эстафеты разыграли представители Японии и Китая. На финишном спринте быстрее оказался хозяин соревнований Киянг Ванг, японец Харуки Ямашита довольствовался "серебром".

Чуть ранее, утром 12 февраля, казахстанские лыжницы заняли второе место в женской эстафете.