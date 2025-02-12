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Спорт

Казахстанские лыжники стали бронзовыми призерами Азиатских игр-2025

Лыжный спорт Бронза Азиада, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 11:42 Фото: Instagram/sport_comiteti
12 февраля мужская сборная Казахстана по лыжным гонкам завоевала бронзовую медаль в эстафете 4×5 км на IX зимних Азиатских играх в Харбине, сообщает Zakon.kz.

На старт данных соревнований в составе казахстанской четверки вышли Константин Борцов, Наиль Башмаков, Олжас Климин и Владислав Ковалев. 

Проведя первый этап наравне с конкурентами, далее наши лыжники начали уступать. Во второй смене Олжас Климин догнал японца и дал возможность Владиславу Ковалеву на заключительной стадии побороться за высшие медали Азиады-2025.

Однако на последних километрах нашему лыжнику не хватило сил и он завоевал "бронзу" харбинских состязаний.

А "золото" эстафеты разыграли представители Японии и Китая. На финишном спринте быстрее оказался хозяин соревнований Киянг Ванг, японец Харуки Ямашита довольствовался "серебром".

Чуть ранее, утром 12 февраля, казахстанские лыжницы заняли второе место в женской эстафете.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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