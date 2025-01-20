Есть ли у лидеров сборной Казахстана по фигурному катанию шансы на медали Азиады-2025

Казахстанские фигуристы в текущем сезоне добились нескольких успехов, которые повышают их шансы на медали зимних Азиатских игр – 2025 в Харбине (Китай), сообщает Zakon.kz.

На предстоящей Азиаде спортсмены команды Казахстана по фигурному катанию выступят в трех дисциплинах.

"В мужском одиночном катании за звание сильнейшего на континенте поборются Михаил Шайдоров и Диас Джиренбаев. У женщин в этом виде программы на старт выйдут Софья Самоделкина и Софья Фарафонова. Рахат Бралин и Анна Левковец числятся запасными. Также наша страна будет представлена в танцах на льду. Тренерский штаб на эти соревнования заявил Гаухар Наурызову и Байсангура Датиева. Учитывая текущую форму и достижения казахстанских фигуристов, можно сказать, что у сборной Казахстана есть реальные шансы на завоевание медалей на предстоящих Азиатских играх. Особенно это касается лидеров в лице Шайдорова и Самоделкиной", – заявили в Национальном олимпийском комитете (НОК) РК сегодня, 20 января.

Шайдоров в декабре прошлого года стал первым казахстанцем, пробившимся в финал Гран-при ISU, где занял пятое место с результатом 253,75 балла. На текущей Универсиаде-2025 в Турине (Италия) казахстанец улучшил свой результат в сумме. Он набрал 260,15 балла и остановился в шаге от бронзовой медали.

Фото: olympic.kz

Более того, в этом сезоне ему удалось войти в мировую историю фигурного катания. На этапе серии Гран-при в Анже (Франция) чисто исполнил прыжковую комбинацию тройной аксель+четверной тулуп. Никому прежде на официальных соревнованиях не удавалось использовать четверной тулуп в каскаде вторым прыжком.

"Однако при всем при этом завоевать "золото" в Харбине будет достаточно сложно. Фигуристы из Азии стабильно покоряют пьедесталы на мировых соревнованиях, в том числе и на Олимпийских играх. Особенно выделяются японцы, которые и будут главными фаворитами на Азиаде-2025. В короткой программе Шайдоров способен навязать конкурентам борьбу. Но в произвольной уступает, что не позволяет ему обойти азиатских лидеров в сумме". Пресс-служба НОК РК

На сегодняшний день в сборной Японии выделяются два фигуриста. И Юма Кагияма, и Шун Сато выступали в финале Гран-при, а также на Универсиаде.

Успешнее это сделал серебряный призер ЧМ и ОИ Кагияма. В Гренобле (Франция) в финале Гран-при он стал вторым, набрав 281,78 балла. Сато финишировал третьим – 270,82. Затем Юма стал триумфатором Универсиады – 289,04. Шун в свою очередь ужасно откатал произвольную программу, допустив ошибки и несколько падений. В итоге со скромным результатом в 248,5 балла он завершил соревнования на пятой строчке.

В НОК отметили, что на Универсиаде успешно выступил и Джунхван ЧА из Южной Кореи. Он обошел нашего Шайдорова в борьбе за "бронзу", набрав 264,94 балла. Впрочем, он и так автоматически входит в число претендентов на медаль Азиады в Харбине. В 2023 году Ча стал вторым на чемпионате мира – 296,03. И есть большая вероятность того, что в нынешнем сезоне он готовится конкретно к Азиаде и другим крупным соревнованиям, постепенно выходя на свои пиковые показатели.

Одной из главных интриг в мужских соревнованиях будет решение тренеров из Японии относительно выбора состава, ведь в их распоряжении большое количество сильных спортсменов. Есть еще Као Миура, Тацуя Цубой и другие. Что касается Китая, то в этом виде спорта на данный момент у них нет ярких представителей. Разве что можно отметить Цзиня Бояна, который в 2016 и 2017 годах брал "бронзу" ЧМ. Но сейчас он не так силен.

В Национальном олимпийском комитете РК считают, что выйти на определенный уровень на домашней Азиаде китайцы смогут, но вряд ли этих усилий хватит для того, чтобы сражаться за "золото". Пока же ситуация складывается в пользу того, что за попадание на пьедестал будут биться именно Шайдоров, Кагияма, Сато и Джунхван. Но возможны и сюрпризы, конечно.

Нашу страну также будет представлять Диас Джиренбаев. Однако шансов у него не так много. На Универсиаде он стал только 14-м, набрав в сумме 186,09 балла. На чемпионате Казахстана в 2024 году Диас победил. Он получил от судей 200,63 балла, что является одним из лучших результатов в карьере. Но даже с такой суммой соревноваться с лидерами в Харбине нереально.

Примерно такая же картина складывается и в женских соревнованиях. Лидерами являются фигуристки из Японии и Южной Кореи. Казахстанка Софья Самоделкина при идеальном прокате может зацепиться за медаль. Основная сложность в том, что спортсменка только недавно начала выступать на международных соревнованиях на взрослом уровне.

Фото: olympic.kz

На юниорских стартах Самоделкина довольно неплохо себя зарекомендовала, продемонстрировав большой потенциал. Так, например, она была второй на юниорском Гран-при в 2021 году. А не так давно Софья стала третьей на Универсиаде. Спортсменка набрала 190,96 балла. При этом она прогрессирует в результатах, и не исключено, что в Харбине приблизится к 200 баллам.

Если брать во внимание результаты Гран-при, то следует указать, что на финальном этапе из шести спортсменок сразу пять представляли Японию. Среди них чемпионка мира, бронзовый призер ОИ Каори Сакамото и обладательница "серебра" Универсиады-2025 Монэ Тиба (выиграла в Турине, к слову, ее сокомандница Рион Сумиеси). Как и мужчин, сборная этой страны обладает глубоким резервом.

Потягаться с японками точно сможет Ким Чхэен из Южной Кореи. В прошлом году спортсменка стала третьей на чемпионате мира (203,59 балла) и второй на чемпионате четырех континентов. В этом сезоне она успешно выступила на этапах серии Гран-при. В общем, она по праву входит в число фавориток.

В танцах на льду наших спортсменов нельзя отнести к числу претендентов на награды. Казахстанский дуэт не добивался успехов на крупных международных стартах. Однако подчеркнем, что в Азии в целом сейчас нет тех, кто в этой дисциплине бился бы на ЧМ или олимпиадах наряду с мировыми лидерами. Этот факт открывает возможности для неожиданного успеха.

Среди известных азиатских пар – Ханна Лим / Цюань Е (Южная Корея), Мисато Комацубара / Тим Колето, Чэнь Сицзы / Син Цзянин (Китай), Ютана Ешида / Масая Морита (Япония).

"Таким образом, Казахстан может рассчитывать на две медали на Азиаде. Задача, конечно, очень и очень сложная, но реальная. Главное – выступить без ошибок. Этот вид спорта довольно непредсказуемый. И даже главные фавориты могут совершить падения, которые сыграют ключевую роль", – заключили в НОК РК.

19 января 2025 года президент Федерации фигурного катания Астаны и по совместительству личный тренер Софьи Самоделкиной Эльмира Турганова рассказала нам о планах фигуристки на ближайшее время. Чуть ранее сообщалось, что Михаил Шайдоров и другие казахстанцы вошли в число сильнейших на Универсиаде.