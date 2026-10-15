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Спорт

ПСЖ победил "Ман Сити" и возглавил общую таблицу Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Победа Лидер Таблицы, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 14:10 Фото: Instagram/psg
Минувшей ночью были сыграны заключительные матчи второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/27. По их итогам на первое место турнирной таблицы взобрался французский ПСЖ, сообщает Zakon.kz.

Двухкратный и действующий победитель Лиги чемпионов минувшей ночью на выезде без особых проблем со счетом 4:2 переиграл лидера АПЛ – "Манчестер Сити".

В составе гостей голы забили Дезире Дуэ, Усман Дембеле, Витинья и Магнес Аклиуш. А у "горожан" дубль оформил Эрлинг Холанд.

После всех игр второго тура во главе таблицы стоит ПСЖ, у которого две победы в двух матчах (6 очков). "Парижане" опережают еще восемь преследователей, у которых тоже имеется шестиочковый багаж, благодаря лучшей разнице мячей.

Некоторые из этих конкурентов тоже уверенно провели свои поединки с обилием голов в ворота соперников.

Так, "Ливерпуль" на выезде разгромил австрийский ЛАСК со счетом 6:3. У гостей хет-трик оформил Брэдли Барколя, еще по одному мячу забили Рональд Араухо, Жереми Фримпонг и Льюис Кумас.

"Астон Вилла" дома с теннисным счетом 6:0 разгромила турецкий "Фенербахче" благодаря точным ударам Йоана Манзамби, Тэмми Абрахама, Николаса Джексона (дубль) и Росса Баркли (дубль).

А в остальных встречах были зафиксированы следующие итоги: "Фейеноорд" – "Комо" (3:2), "Рома" – "Реал" (3:4), "Шахтер" – АЕК (3:1), "Буде-Глимт" – "Боруссия" Дортмунд (1:0), "Бетис" – "Порту" (3:2), "Слован" – "Штутгарт" (0:3).

Матчи третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА пройдут 20 и 21 октября. Центральная битва пройдет в Париже между ПСЖ и "Барселоной".

Каталонский коллектив в ночь на 14 октября разгромил в Стамбуле "Галатасарай" и отправил турков на последнее место в таблице.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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