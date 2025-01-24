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Спорт

Сборная Бельгии по футболу назвала имя нового главного тренера

Футбол Тренер Бельгии, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 15:28 Фото: Instagram/rudigarciaoff
60-летний французский специалист Руди Гарсия возглавил сборную Бельгии. Известный наставник пришел на смену итальянцу Доменико Тедеско, который был уволен неделю назад, сообщает Zakon.kz.

Данную новость 24 января распространила пресс-служба Ассоциации футбола Королевства Бельгии. В тренерской карьере Руди Гарсия есть опыт работы с такими известными футбольными коллективами мира, как "Наполи" и "Рома" (оба Италия), "Лион", "Марсель" и "Лилль" (все Франция) и "Аль-Наср" (Саудовская Аравия).

В сборной Бельгии француз сменил Доменико Тедеско, который до этого был у руля команды последние два года.

В этом сезоне Лиги наций УЕФА "красные дьяволы" заняли третье место в своей подгруппе и не смогли пробиться в плей-офф турнира.

На ЧМ-2022 в Катаре бельгийская дружина, как бронзовый призер российского мундиаля, не смогла удачно выступить на групповой стадии.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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