Сборная Бельгии по футболу назвала имя нового главного тренера

60-летний французский специалист Руди Гарсия возглавил сборную Бельгии. Известный наставник пришел на смену итальянцу Доменико Тедеско, который был уволен неделю назад, сообщает Zakon.kz.

Данную новость 24 января распространила пресс-служба Ассоциации футбола Королевства Бельгии. В тренерской карьере Руди Гарсия есть опыт работы с такими известными футбольными коллективами мира, как "Наполи" и "Рома" (оба Италия), "Лион", "Марсель" и "Лилль" (все Франция) и "Аль-Наср" (Саудовская Аравия).

В сборной Бельгии француз сменил Доменико Тедеско, который до этого был у руля команды последние два года.

В этом сезоне Лиги наций УЕФА "красные дьяволы" заняли третье место в своей подгруппе и не смогли пробиться в плей-офф турнира.

На ЧМ-2022 в Катаре бельгийская дружина, как бронзовый призер российского мундиаля, не смогла удачно выступить на групповой стадии.